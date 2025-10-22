IQ188。これは5億人に1人、“超天才”の領域だといわれている。一般的にIQ140を超えると「天才」と呼ばれるなか、188という数字はまさに異次元の水準だ。そんな圧倒的な知能を持つ人物が、日本に実在している。 【写真】ピアノを弾く太田三砂貴氏 その人物・太田三砂貴さんは、幼いころからずば抜けた好奇心を発揮し、絵画で培った表現力を研究に応用するなど、独自の道を歩んできた。テレビ番組でも紹介され、「ノーベル