日本の新しい首相に就任した高市早苗氏は、「韓国は重要な隣国で、必要なパートナーだ」とし「〔李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談を通じて、両政府間で〕しっかりと意思疎通を進めていきたい」と明らかにした。高市首相は21日夕方、東京の首相官邸で開かれた就任後初の記者会見で、「日韓関係の重要性は、今一層増している」とし「これまでの政権の間で築かれてきた日韓関係の基盤に基づきながら、日韓関係を未来志向で安定