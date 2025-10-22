全国各地でクマが出没し、人が襲われる被害が相次いでいます。実は福岡の隣、山口県でもことし200件近い目撃情報があります。九州でクマと遭遇する危険はないのでしょうか。 ■小川ひとみ記者「クマがいました。おなかいっぱいなのでしょうか、気持ちよさそうに眠っています。」福岡市動物園で飼育されているのは、ツキノワグマの「ゲンキ」です。つややかな黒い毛と胸元の白い三日月模様が特徴です。■子ども「やっぱ、かわい