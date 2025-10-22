今回はドナルド・トランプ大統領による復讐・報復について考えたい。2007年に出版された本『Think Big and Kick Ass: In Business and Life』のなかで、トランプは、「私のモットーは常に仕返しすることだ」（My motto is always get even）と書いている。2016年4月には、お気に入りの聖書の一節は「目には目を」（an eye for an eye）だと明かした（ABCニュースを参照）。さらに、2023年3月4日、メリーランド州での会議で、トラン