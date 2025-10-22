自由民主党と維新の会の連立によって、自民党総裁の高市早苗氏が首相に選出された。少数党派の取り込みに成功すれば、衆参両院において過半数の獲得も不可能ではない。事態は、公明党との連立時代より好転する。自民党としては、当面、政権運営の目途が立った。一方、維新の吉村洋文代表は、自民党との連立交渉の過程で、政治資金に関する条件を引き下げた。自民党の延命に手を貸したとして、維新の支持率は今後、低下する危険があ