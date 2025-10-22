視聴率戦争の最終段階である秋クールに、これまで数々のヒットドラマが生まれてきた。約50作の連ドラのなかから、上質な作品を紹介する。今期は「イケメン俳優の学芸会」ではない！昔と比べてドラマをつまらなく感じてしまい、興味を失った人は少なくないだろう。その理由は、作品の多くが「イケメン俳優の学芸会」へとなり下がったからだ。かねてからテレビ局は、大手芸能事務所の所属タレントを主演に据える「忖度キャスティン