タイムズモビリティは、タイムズカーの距離料金の課金条件とタイムズカープログラムの特典を12月1日から改定する。距離料金について、現行の「6時間を超える利用で利用開始時からの走行距離に対して課金」から「利用時間に関わらず20キロメートルを超えた走行距離に対して課金」に条件を変更する。新条件は12月1日返却分から適用される。ナイトパック利用時の距離料金には変更は無い。タイムズカープログラムでは、ステージ3・4会