¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø¤Î¾®ÀôÍª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤¿¤éµÙÀï¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬µÝÀÞ¤ìÌð¿Ô¤­¤ë¤Þ¤ÇÀïÆ®¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ø¹ñºÝ¾ðÀª¤òÆÉ¤ß²ò¤¯µ»½Ñ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹õ°æÊ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£¡ÊÂè2²ó¡Ë¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡Ê2025Ç¯9·î8Æü¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡áwww.kremlin.ru¡¿CC BY 4.0¡¿Wikimedia Commons