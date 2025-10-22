2023年12月からタイ代表を指揮してきた石井正忠監督。タイサッカー協会は21日にその石井監督との契約解除を発表した。監督のマネジメント手法がテクニカルチームの評価と一致していなかったこと、そして代表での成績が30試合中16勝（勝率53%）にとどまっていることが理由と説明。「協会の方針と石井監督の運営方針およびチーム作りの方向性が一致しないと判断した」とのこと。そのうえで、これまでの尽力に感謝しつつ、今後の活躍