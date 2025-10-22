ガンバ大阪は本日（10月22日）、パナソニックスタジアム吹田で行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループF第3節で、ベトナムのナムディンFCと対戦する。【写真】元カレは元G大阪FW韓国の美人アイドルともにここまでグループ2連勝中の両チーム。G大阪がホームに迎え撃つナムディンは昨季ACL2にも出場し、当時はベスト16でサンフレッチェ広島に2戦合計0-7で敗れた。今季は外国籍選手14人を擁し、グループステージでJクラブ