パ・リーグを制覇したソフトバンクが、日本ハムとのCSファイナルステージを4勝3敗で日本シリーズ進出を決めた。今年のパ・リーグのCSファイナルは6戦まで戦い、エース・モイネロは20日の第6戦に先発したこともあり、仮に第1戦で先発するとなると中4日、第2戦でも中5日の登板間隔となる。一方、セ・リーグを制した阪神はDeNAとのCSファイナルステージを3連勝で下し、アドバンテージの1勝を含めて4勝0敗で日本シリーズへと駒を進