モデルの益若つばさが１９日付で自身のＳＮＳを更新。１３日に４０歳を迎えた誕生日祝いの様子をアップした。「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！さりげなくママの誕生日のＴシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ！！！笑」と投稿。「一回寝たと思ったら夜中また起きてきてどうしたのかと思ったら『誕生日プレゼント渡せてないから』と、サボテンくれました！紫色が入ってるのがポイントなんだ