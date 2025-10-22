元阪神の湯舟敏郎氏が悩まされた左足の怪我阪神でノーヒットノーランを達成するなど一時代を築いた湯舟敏郎氏（野球評論家）はプロ10年目、2000年オフに近鉄にトレード移籍した。その年は2完封を記録したが、18登板、4勝7敗、防御率5.21で8月22日のリリーフ登板を最後に2軍落ちし、シーズンを終えていた。「クビの可能性もあるのかなぁと思っていたらトレードでした」。1990年ドラフト1位で入団して阪神に愛着はあったが「もう行