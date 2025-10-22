ÂçÃ«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¼ÂÁ©¡Ä¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Íð»ë¶ºÀµ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»ëÎÏÄã²¼¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÍð»ë¡×¤¬µÚ¤Ü¤¹¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Î±Æ¶Á¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢±¦ÌÜ¤ÎÍð»ë¤ò¶ºÀµ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤â¡¢»î¹çÃæ¤ÎÍð»ë¶ºÀµ¤Î½ÅÍ×À­¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È