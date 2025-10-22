1967年に撮影されたラオスの工芸学校で竹細工を指導する青年海外協力隊＝朝日新聞社 戦後、アジア太平洋諸国への“償い”として始まった日本の国際援助。経済発展とともに、対象も規模も拡大し、1989年以降は世界一の援助大国となりました。トランプ政権の誕生に伴い、援助の現場からアメリカが手を引く中、日本に求められることは何なのでしょうか。日本の国際援助の現場にも米国不在の余波は、広がる。「日本人ファー