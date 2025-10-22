前編『品川駅発「たった25分の路線」が都営バスの稼ぎ頭に！ 数字が明かす驚異の“高収益体質”』より続く。「営業係数」から読み解く赤字路線を取り巻く環境2025年10月、東京都交通局は交通事業の決算速報を公表した。バス・地下鉄・新交通の3会計は合計で年間342万人を運び、運賃収入などの売上は2002億1100万円（前年比4.9％増）、経常損益は238億2250万円（前年度比42億400万円増）と好調を保っている。3事業の一角である都営