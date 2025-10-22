モデルで女優の松島花の韓国での思い出ショットが好評だ。２２日までにインスタグラムで「思い出スケジュールがポコっと空いて急遽決めた３日間の韓国旅行」と書き始め、旅行したことを報告。「ひたすらお買い物の旅でした私の行きたいお店を効率良く回れるようにスケジュール組んでくれた夫に感謝時間が足りなくて気になってたカフェに色々行けなかったのが少し心残りですが買い物と美味しいご飯で大満足」とつづる