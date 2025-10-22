ブルージェイズの地元紙トロント・スター紙が２１日（日本時間２２日）の電子版で、ブルージェイズがワールドシリーズに出場するため、ガーディナー高速道路の工事完了時期が不透明となった、と伝えた。先週、同紙は全６車線の工事が早ければ１０月２７日に再開される可能性があると報じた。しかし、オンタリオ州側は、ブルージェイズがワールドシリーズに出場した場合、再開時期は「数日」延期される可能性があるとしていた。