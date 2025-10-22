カリスマが君臨する組織は、崩れると脆い。昨年、大規模な健康被害を引き起こした老舗オーナー企業の場合はどうか。学ぶべき教訓は多い。小林製薬かつての栄光あの事件以来、それまで「会長室」と呼ばれていた部屋は「特別顧問室」と呼ばれるようになった。社員から「稀代のマーケター」と崇められた小林製薬のカリスマ・小林一雅氏は、会長を退いてからも変わらず、この部屋を利用する。大阪市中央区の本社から数キロ離れた社員研