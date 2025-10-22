昭和天皇とともに激動の時代を生きた香淳皇后の誕生から崩御後までを記した『香淳皇后実録』が公開された。本文全12巻、歴代皇后の実録として最長の3800ページを超える一大記録だが、そこには"ある重大な記述"が見当たらない──。【写真】激動の時代を生きた香淳皇后の誕生から崩御後までを記した『香淳皇后実録』『香淳皇后実録』公開の意義について、象徴天皇制に詳しい河西秀哉・名古屋大学准教授（日本近現代史）はこう言う