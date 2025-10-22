9月下旬、平日の通勤ラッシュが落ち着いた午前10時頃──幹線道路で愛車のハンドルを握るのは女優・安達祐実（44）だ。慣れたように道を行く安達は赤信号で停車すると、助手席に座る男性を見て微笑む。車がこの男性の勤務先に到着すると、名残惜しそうにお互い見つめ合う。安達の車が走り出すと、男性は左手をずっと振り続けていた。【写真】「手をフリフリ」新パートナーを愛車で送迎する安達祐実。腰に手を回した密着デートN