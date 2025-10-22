再燃する米中貿易摩擦米中間の貿易協議の行方が怪しくなっている。トランプ米大統領は10月17日、「100％という高い関税を課す状況に追い込まれた」と述べ、中国の対応を非難した。トランプ氏は中国とのデイールに前向きだったが、強硬姿勢に転じざるをえなくなった形だ。米国の不満は、中国が再びレアアース（希土類）の輸出規制を強化したことにある。中国の9月のレアアース輸出は前月比31％減となった。関係者によれば、中国政府