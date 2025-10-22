この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 約25分の留守番後…飼い主に胸の内を訴える愛犬に1万いいね エマです！(@emmarinko)さんの投稿です。あなたの愛犬はお留守番が得意ですか？お留守番中に家の中が散らかっていたり、物を壊してしまったりすることもある