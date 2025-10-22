日頃からよく使う単語でも、穴埋めになると途端に難しくなるものです……。パッと答えられる人は、もしかして天才なのかもしれませんね！早速、あなたも挑戦してみましょう♪Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「婚」♡「婚礼」「婚約」「新婚」「再婚」でした！※答えは複数ある場合があります。「新婚」は、結婚して間もない夫婦を指す言葉