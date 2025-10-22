大阪市の中古マンション市場は、この9年間で価格が約6割も上昇しました。「うめきた」再開発を追い風に北区が圧倒的な上昇率を記録する一方、データはその常識を覆す「意外な区」の躍進も示しています。万博を控えるベイエリアの将来性も含め、大阪不動産市場の今と未来とは？大阪マンション市場…都心部が牽引する価格上昇、「キタ」と「ミナミ」の現状マンションリサーチ株式／マンションナビが2016年9月から2025年9月までの9年