憲政史上、初めて「ガラスの天井」が破られた。２１日、女性初の首相に就任した自民党の高市早苗総裁（６４）は、「全力で変化を恐れず果敢に働く」と誓った。支持者や同じ女性からは「日本が変わるかもしれない」と期待の声があがった。（江原桂都、奈良支局吉田清均）Ｇ７で５番目午後１時４５分頃、衆議院の首相指名選挙で高市氏が過半数を４票上回る２３７票を獲得したことが報告されると、議場は「おおー」とどよめきに