セクシー女優のMINAMOが、21日発売の「ヤングチャンピオン烈」No.11に登場した。【写真】美バストはだけそうな大胆ショットを披露したMINAMOキュートでちょっぴり大人な“メイド姿”のグラビアは必見だ。河北彩伽が表紙＆巻頭グラビアを飾った。さらに、付録には豪華70分のアイドルDVD付きで、大瀧沙羅や山田あいなど、注目アイドルたちのオフショットムービーをたっぷり収録している。