タワーレコード渋谷店が、11月4日から1階および3階から6階の一部を順次改装し、2026年2月28日にフルオープンすることを発表。5つのフロアを大幅リニューアルする理由や特徴などについてタワーレコード渋谷店の店長・青木さんを取材しました。タワーレコード渋谷店は、1981年3月、宇田川町に『タワーレコード日本第2号店』としてオープン。1995年3月に現在の神南に移転し、今年で移転30周年を迎えました。2012年には、エンターテイ