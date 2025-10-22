大人は子どもに対して、よく「将来の夢はなーに？」と問いかける。ところが、子どもが正直に夢を答えると、大人の常識で否定することがある。敏感にそれを察知した子どもはそのうち「お父さん、お母さんが喜びそうな夢」を無難に答えるようになる。【写真】こども万博で実際に仕事体験♪「本当に、それでいいのでしょうか？」そんな疑問を呈するのは、子どもの夢を応援する活動「こども万博」を展開する「こども万博実行委員会」実