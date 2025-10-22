お腹がつながった状態で生まれた結合双生児の姉妹、長嶺姉妹「@sakahika」。2001年3月7日に生後2カ月で分離手術を受けた彼女たちが、16年後の2017年3月7日に亡き父から受け取った「命のバトン」を胸に、“モデルになる”という夢を追う姿がYouTubeに投稿され、「希望をもらった」と大きな注目を集めています。そんな姉妹に、生い立ちやSNSでの発信を始めた経緯など、お話を聞きました。【写真】お腹がつながった状態で生まれた双子