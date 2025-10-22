「2019年マスターズ優勝時のタイガー・ウッズのストロークが再現できる機器を開発しました」とパットを研究する大学教授濱部浩一。タイガーのパットが入るコツを、パットの名手日下部光隆とともに松木安太郎さんに伝授する。【写真】タイガー・ウッズは2：1の振り幅でピタッと止めるストロークだった◇◇◇【濱部】 これはタイガーのストロークを体感できる機器です。ライ角や振り幅のほか、ヘッドの浮かせ具合も体感できます