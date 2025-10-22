＜ジェネシス選手権事前情報◇22日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞欧州男子ツアーは終盤戦を迎ている。今週は韓国が舞台となり、23日から4日間の日程で開催される。開幕にあたり、初日の組み合わせを発表した。〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析体の使い方が真逆になっていた！日本勢は4人が出場する。今季2度目の欧州ツアー出場となる松山英樹は、ラスムス・ニールガード-ピーターセン（デンマーク）