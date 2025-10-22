●午前中は雲が多めで、中部や東部ではにわか雨の心配も●午後ほど晴れ間が広がるも、空気が冷たく、日中も各地で上着が活躍＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現在の気温です。内陸や山間部を中心に15度を下回っていて、県内は今シーズン一番の冷え込みとなっています。 また一段と秋の深まりを感じる朝となりましたが、昨夜も日本の上空には帯状にまとまった雲が広がりました。当初の予想よりも雲が多く、現在県内付近でも雲の目