あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……魚座「やっぱりこの人が好き」と、心の底から確信できる瞬間が訪れます。その気持ちを言葉や態度で素直に示せば、相手からも温かい想いが返ってくるはず。特に、あなたの感動しやすい一面が魅力的に映る日。相手の素敵なところをたくさん褒めてみてください。★第2位……蟹