【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の第4話が、21日に放送される。【写真】菅田将暉、美人女優と見つめ合い◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年