¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯10·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Cocomi¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ëå¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎKoki,¤µ¤ó¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤2É¤¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê