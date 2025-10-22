子どもから高齢者まで、幅広い世代に注目されている武道「少林寺拳法」。競技性よりも“人づくり”を重視したその教えが、令和の時代にあらためて共感を集めているそう。少林寺拳法の本質や他の武道との違いについて、一般財団法人少林寺拳法連盟会長・宗昂馬（そう・こうま）さんに詳しく聞きました。一般財団法人少林寺拳法連盟会長・宗昂馬さん☆☆☆☆「少林寺拳法」と聞くと、中国武術を思い浮かべる人も多いかもしれません