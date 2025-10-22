韓国女子ゴルファー、アン・ソヒョンのプライベートSHOTがファンを魅了している。【写真】美しすぎる次世代の 美女ゴルファー12選アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ロングヘアのおかげで、最近は手がかかるけどスタイリングする楽しさがある」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。公開された写真には、暖色のランプに照らされた室内で鏡越しに自撮りをするアン・ソヒョンが写っている。ナチュラルメイ