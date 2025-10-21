年齢を重ねるにつれて、腕が上がらなくなったり、痛みが続いたりすると「四十肩・五十肩かも……」と思う人も多いでしょう。しかし、じつは「腱板断裂」の可能性もあるのだそうです。今回は腕が上がらない原因として考えられる症状について「ゆうき整形外科クリニック」の田中先生に解説していただきました。 監修医師：田中 佑樹（ゆうき整形外科クリニック） 関西医科大学卒業。その後、名古屋大学整形外科教室入局。愛知