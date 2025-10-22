中高年になると出てくるさまざまな体の不調。毎日の食事を見直せば、改善されるかもしれません。今回は、疲労や体力の低下を回復する栄養素に注目しました。誰でも作れる超簡単なレシピもご紹介します。（管理栄養士岡田明子）習慣的に取り入れたい疲れにくい体を作る食材中高年になると「疲れやすい」「体型が変わってきた」と感じる方は多いでしょう。そうなる理由にはさまざまありますが、大きく影響を及ぼしているのが「筋