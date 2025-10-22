オホーツクの斜里町にある水産加工会社がサケの加工品にカラフトマスを使用したにも関わらず表記しなかったとして農林水産省が是正を指示しました。不適正な表示が明らかになったのは斜里町の「ハッピーフーズ」が去年10月からことし5月までに販売したサケフレークなど16商品です。これらの商品はふるさと納税にも使われていました。農水省によりますと原材料として表記されていたのは「サケ」または「シ