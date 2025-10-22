俳優の満島真之介（36）と女優の波瑠（34）が、来年2月15日スタートのWOWOWドラマ「北方謙三水滸伝」に出演する。北方謙三氏の同名人気小説を初めて映像化する同作。12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二（57）演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との絆を描く。満島が演じるのは建国の英雄・楊業の末裔（まつえい）で、誇り高き血を受け継いだ正義の武人・楊志。顔に大きな青あざがあることから「青面