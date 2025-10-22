SnowManの深澤辰哉（33）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。医師からの指摘に同様を隠せなかった。「全世代スター血圧密着24時」と題して、深澤ら出演者の血圧を測定。深澤に密着したVTRでは午前中に番組出演した際、番組内で2度の食事後の数値が注目ポイントとされた。その数値はステーキを食べた1度目の食後が「129−93」と下の数値が高血圧水準となったが、梨・アスパラガス・