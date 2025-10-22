高市内閣が発足したが、維新は閣僚を出さない「閣外協力」で与党として政権運営に参加することになった。【映像】高市氏、維新との連立で浮かべた表情（実際の様子）26年連立を続けた公明党は、この自民・維新の“連立”の形をどう見ているのだろうか。ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、公明党中央幹事を務める伊佐進一氏に聞いた。「閣内というのは全てにおいて共同で責任を負っていくということだ。あらゆる法律も予算も全て