モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、20日発売の『週刊ヤングマガジン』47号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【別カット】キンキンに冷えてます…！はつらつとした表情を浮かべる桃月なしこテレビ東京系列『おはスタ』のレギュラー企画「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」などを担当し、TVアニメ『不器用な先輩。』（TOKYO MXほか）内でゲスト声優で秋月ナシコ役として出演することが決定するなど、多方面