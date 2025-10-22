あちらにも、こちらにも町の至る所でみつかるネコ。ここは、多くの野良猫が生息し、「猫の島」として知られる国・キプロス。現在、国の人口約100万人とほぼ同数にまでネコが急増し、深刻な問題になっている。ネコは観光客にとって大きな魅力にキプロスは、地中海の東部に浮かぶ 小さな島国。面積は、四国の半分ほど。国内では、美と豊穣の女神アフロディーテが誕生したという伝説が伝わる、ペトラ・トゥ・ロミウ海岸など古代の歴史