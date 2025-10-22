SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）硬派なオタサー。 『北〇の拳』に似た硬派なアニ研に、女性が入部することに。サークルクラッシュを危惧しながらも、暖かく迎え入れることにした部員たちでしたが……？なんと、女性の美貌に一瞬でやられてしまうので