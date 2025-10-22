SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）結果は後からついてくる 最近、魚さんを背後からつけてきていた気配の正体は、なんと『結果』！確かに「結果は後からついてくる」と言いますが……。魚さんは入試までのびのび過ごそうと羽を伸ばしている様子。本当にこれで