【ミスタードーナツ】へ行くならドーナツ以外のメニューのチェックもお忘れなく。ミスドゴハンシリーズから、おかず系パイの「新商品」がラインナップ。軽く済ませたい朝食やランチなどに美味しくいただけそうです。今回は具材入りのクリームシチュー、ラザニア風といった、贅沢感のあるパイをご紹介。どちらも2026年3月下旬までの期間限定品です。 具材たっぷり感が嬉しい「きのこと