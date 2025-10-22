今日22日の最高気温は、北海道から九州にかけて昨日21日よりさらに低い所が多く、平年を大きく下回るでしょう。関東など12月並みの寒さになる所もありそうです。コートを着たり、重ね着をしたりするなど、暖かくしてお過ごしください。最高気温は平年を大きく下回る12月並みの寒さの所も今日22日は、関東から九州の太平洋側を中心に冷たい雨となるでしょう。最高気温は昨日21日よりも低く、平年を大きく下回る所が多くなりそうで